Вычислите мощность насоса, подающего ежеминутно 1300 литров воды на высоту 24м.
Физика
Вычислите мощность насоса, подающего ежеминутно 1300 литров воды на высоту 24м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 литр воды=1 кг 1300 литров воды=1300 кг 1300кг*10Н/кг-13000Н 13000Н*24м=312000Дж мощность 312000Дж/60сек=5200Вт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Два круго имеют внутреннее прикосновение.Расстояние между их центрами - 9 см.найдите радиусы этих кругов,если они относятся как 7 : 4