Вычислите мощность насоса, подающего ежеминутно 1300 литров воды на высоту 24м.

Физика
Вычислите мощность насоса, подающего ежеминутно 1300 литров воды на высоту 24м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 литр воды=1 кг 1300 литров воды=1300 кг 1300кг*10Н/кг-13000Н 13000Н*24м=312000Дж мощность 312000Дж/60сек=5200Вт
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