1)какой объем занимают 128 г кислорода при нормальных условиях??2)сколько процентов составляет массовая доля водорода в соединении SIH4 ??3)количество молей оскида железа(валентность 3), взаимодействующих с 44,8 л водорода.4)ма...

Химия

1)какой объем занимают 128 г кислорода при нормальных условиях??2)сколько процентов составляет массовая доля водорода в соединении SIH4 ??3)количество молей оскида железа(валентность 3), взаимодействующих с 44,8 л водорода.4)масса соляной кислоты, необходимая для получения 44,8 л водорода(Mg+2HCL=MgCL2+H2)5)масса соли, которая содержится в 400 гр 80% раствора хлорида натрия.6) масса соли, которая образуется при взаимодействии гидроксида калия с 300 г 65% раствора ортофосфорной кислоты. помогите пожалуйста. у меня завтра будет тест по итогам года

Автор: Гость