1)какой объем занимают 128 г кислорода при нормальных условиях??2)сколько процентов составляет массовая доля водорода в соединении SIH4 ??3)количество молей оскида железа(валентность 3), взаимодействующих с 44,8 л водорода.4)ма...
Химия
1)какой объем занимают 128 г кислорода при нормальных условиях??2)сколько процентов составляет массовая доля водорода в соединении SIH4 ??3)количество молей оскида железа(валентность 3), взаимодействующих с 44,8 л водорода.4)масса соляной кислоты, необходимая для получения 44,8 л водорода(Mg+2HCL=MgCL2+H2)5)масса соли, которая содержится в 400 гр 80% раствора хлорида натрия.6) масса соли, которая образуется при взаимодействии гидроксида калия с 300 г 65% раствора ортофосфорной кислоты. помогите пожалуйста. у меня завтра будет тест по итогам года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6)3KOH+H3PO4 = K3PO4+3H2O n=1моль n=1моль M=98г/моль М=212г/моль m=98г m=212г найдем чистую массу кислоты в растворе m(H3PO4)=(300г*65%)/100%=195г сост.пропорцию 195г---------хг 98г----------212г х=(212*195)/98=421,8г ответ:421,8г 5)m(NaCl)=(400г*80%)/100%=320г
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