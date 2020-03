Определите и напишите являются ли следующие слова:существительными, инфинитивом Participle 1, Participle 2.to produce to calculate to manufacture to quote produce calculation manufacture ...

Английский язык

Определите и напишите являются ли следующие слова:существительными, инфинитивом Participle 1, Participle 2.to produce to calculate to manufacture to quote produce calculation manufacture quotedproducer calculator manufacturer quotingproduct calculated manufactured quotationproduction calculating manufacturingproducedproducing

