Какие типологии общества приняты в науке, что такое доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество?
География
Какие типологии общества приняты в науке, что такое доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принято выделять несколько типологий: дописьменную и письменную. Доиндустриальное общество - это общество с аграрным укладом, где преобладает натуральное хозяйство и традиции. Индустриальное общество - это общество, которое основано на промышленности, где существует разделение труда и массовость производства. Постиндустриальное общество - это общество, где экономика направлена на развитие сферы услуг, чем на производства товаров, существенно растет доход населения.
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