Какие типологии общества приняты в науке, что такое доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество?

География
Какие типологии общества приняты в науке, что такое доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принято выделять несколько типологий: дописьменную и письменную. Доиндустриальное общество - это общество с аграрным укладом, где преобладает натуральное хозяйство и традиции. Индустриальное общество - это общество, которое основано на промышленности, где существует разделение труда и массовость производства. Постиндустриальное общество - это общество, где экономика направлена на развитие сферы услуг, чем на производства товаров, существенно растет доход населения.    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Запишите в общем виде : а) генетический ряд металлов , которым в качестве гидроксида соответствует щелочь  б)генетический ряд металлов которым в ка...
Ответить
Химия
помогите пожалуйста!)рассчитайте массу этилбензола,который образуется при взаимодействии 156 г бензола с 193,5 г хлорэтана,если выход продукта 80%.
Ответить
Химия
1)какой объем занимают 128 г кислорода при нормальных условиях??2)сколько процентов составляет массовая доля водорода в соединении SIH4 ??3)количес...
Ответить
Английский язык
Определите и напишите являются ли следующие слова: существительными, инфинитивом Participle 1, Participle 2. to produce       to calculate       to...
Ответить
Алгебра
найдите значение выражения V12+(V3-1)^2
Ответить