Запишите в общем виде : а) генетический ряд металлов , которым в качестве гидроксида соответствует щелочь  б)генетический ряд металлов которым в качестве гидроксида соответствует нерастворимое основание   

Химия
Запишите в общем виде : а) генетический ряд металлов , которым в качестве гидроксида соответствует щелочь  б)генетический ряд металлов которым в качестве гидроксида соответствует нерастворимое основание   
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а)li, k, na, ba  б) ca, mg, zn, mn, cu, pb,fe,al,cr,bi,sn,sr
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