Запишите в общем виде : а) генетический ряд металлов , которым в качестве гидроксида соответствует щелочь б)генетический ряд металлов которым в качестве гидроксида соответствует нерастворимое основание

Химия

Запишите в общем виде : а) генетический ряд металлов , которым в качестве гидроксида соответствует щелочь б)генетический ряд металлов которым в качестве гидроксида соответствует нерастворимое основание

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