из 2 городов на встречу выехали 2 машины скорость одного 49,6км/ч а у другова на 3,7км/ч больше через сколько они встретятся если расстояние мешду городами 257,25 км

Математика

из 2 городов на встречу выехали 2 машины скорость одного 49,6км/ч а у другова на 3,7км/ч больше через сколько они встретятся если расстояние мешду городами 257,25 км

Автор: Гость