из 2 городов на встречу выехали 2 машины скорость одного 49,6км/ч а у другова на 3,7км/ч больше через сколько они встретятся если расстояние мешду городами 257,25 км
Математика
из 2 городов на встречу выехали 2 машины скорость одного 49,6км/ч а у другова на 3,7км/ч больше через сколько они встретятся если расстояние мешду городами 257,25 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 49,6 +3,7 =53,3 км/ч скорость 2 машины 2) 49,6 + 53,3 =102,9 км/ч скорость сближения 3) 257,25 : 102,9 = через 2,5 часа машины встретятся
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