моторная лодка прошла 25км по течению реки и 3 км против течения, затратив на весь путь 2 ч. Какова скорость в стоячей воде, если скорость течения реки равнв 3км/ч.

Математика

моторная лодка прошла 25км по течению реки и 3 км против течения, затратив на весь путь 2 ч. Какова скорость в стоячей воде, если скорость течения реки равнв 3км/ч.

Автор: Гость