моторная лодка прошла 25км по течению реки и 3 км против течения, затратив на весь путь 2 ч. Какова скорость в стоячей воде, если скорость течения реки равнв 3км/ч.
Математика
моторная лодка прошла 25км по течению реки и 3 км против течения, затратив на весь путь 2 ч. Какова скорость в стоячей воде, если скорость течения реки равнв 3км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(25+3):2-3=11(км/ч) ответ:11 км/ч скорость в стоячей воде
Гость:
25/(x+3)+3/(x-3)=2 25x-75+3x+9=2x^2-18 2x^2-28x+48=0 x^2-14x+24=0 D=196-96=10^2 x=(14+10)/2=12 x=(14-10)/2=2 не походит Ответ 12 =
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