Спорят два ученика: Один убеждает : " У каждого должен быть идеал , чтобы к нему стремиться". А другой говорит " Без идеала жить лучше и проще". Чье мнение вам кажется верным?

Гость: Гость:

Все же, оба, с какой-то стороны правы, но я все же приму сторону первого. Т.к. у каждого человека есть хоть какая-то цель в жизни, верно? Ведь каждый хочет чего-то добится в этой жизни и для осуществдления этой задачи, необходимы усилия, крепкая воля и стойкий нрав. И чтобы добится идиала, нужно трудится и еще раз трудится. Поэтому многие люди говорят: " Без идеала жить лучше и проще". Наверное, им просто трудно приложить хоть какие-то усилия. Согласна, что проще, но не интересно же жить! Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений...