Как правильно? Вагоны сошли с рельс или с рельсОВ ???
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Как правильно? Вагоны сошли с рельс или с рельсОВ ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с рельсов
Гость:
Вагоны сошли с рельс. Кажется так.
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