4(x+5)+2(y-6)=1-3y; 3(y+4)+6x-7=2(1+2x) покажите как решать уравнение пожалуйста быстрее!!! 

Гость: Гость:

вроде так 4х+20+2у-12=1-3у 4х+2у+3у=-20+12 4х+2у+3у=-8 4х=-8 и 2у+3у=-8 х= -2 и 5у=-8 у=-1.6 3у+12+6х-7=2+4х 3у+6х-4х=-12+7+2 3у+6х-4х=-3 3у=3 и 6х-4х=3 у=1 2х=3 х=1.5