что, на ваш взгляд, являлось вожнейшей составляющей концепции "нового политического мышления"?

Гость: Гость:

отказ от старого тезиза о непримеримом расколе мира на два лагеря. признание мира целым и неделимым, отказ от силовых методов решения конфликтов, признание приоретета общечеловеческих цнностей. основными направлениями внешней политики стали: нормализация отношений со странами запада, режде всего с сша, урегулирование региональных конфликтов, установление взаимовыгодных эконом. и полития. конфликтов с разл. странами.