При всплывании бревна с глубины 5 м сила Архимеда совершила работу 4кДж. Какова масса бревна? Плотность древесины равна 700кг/м в кубе
Физика
При всплывании бревна с глубины 5 м сила Архимеда совершила работу 4кДж. Какова масса бревна? Плотность древесины равна 700кг/м в кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=Fарх*s=4000Дж Fарх=800 , p(воды)vg=800. Находим V=0.08, m=p(дерева)g. m=56кг
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