При всплывании бревна с глубины 5 м сила Архимеда совершила работу 4кДж. Какова масса бревна? Плотность древесины равна 700кг/м в кубе

Физика

При всплывании бревна с глубины 5 м сила Архимеда совершила работу 4кДж. Какова масса бревна? Плотность древесины равна 700кг/м в кубе

Автор: Гость