Окружность с центром O и радиусом 16 см описана около треугольника ABC так, что угол AOB=30 градусов, угол OCB=45 градусов. Найти AB и BC. Пожалуйста поподробнее.
Геометрия
Окружность с центром O и радиусом 16 см описана около треугольника ABC так, что угол AOB=30 градусов, угол OCB=45 градусов. Найти AB и BC. Пожалуйста поподробнее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТРЕУГОЛЬНИК ВОС РАВНОБЕДРЕННЫЙ И ПРЯОМОУГОЛЬНЫЙ ТАК КАК ОС=ОВ КАК РАДИУСЫ, ,С=45, <ОВС=45, ЗНАЧИТ <вОС=90 ПО ТЕОРЕМЕ ПИФАГОРА НАЙДЁМ ВС=√(ОВ^2+ОС^2)=√(256+256)=16√2 ПО ТЕОРЕМЕ КОСИНУСОВ НАЙДЁМ АВ=√(ОВ^2+ОА^2-2ОА*ОВ*СОSАОВ)=√(512-256*√3) 16*√(2-√3)
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