Окружность с центром O и радиусом 16 см описана около треугольника ABC так, что угол AOB=30 градусов, угол OCB=45 градусов. Найти AB и BC. Пожалуйста поподробнее.

Геометрия

Окружность с центром O и радиусом 16 см описана около треугольника ABC так, что угол AOB=30 градусов, угол OCB=45 градусов. Найти AB и BC. Пожалуйста поподробнее.

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