мне задали написать сочинение на тему"как я писал своё первое сочинение" а как я его писал я не помню, поделитесь своими впечатлениями плиз.

Гость: Гость:

Своё первое сочинение я писала во втором классе. Я исала там кака я провела летние каникулы. В своем сочинение я написала, что летом я ездила на море. Я ездила на черное море в Адлер. Я ездила туда с родителями. Мы ходили в аква-парк Амфибиус. Я каталась там на больших горках с сестрой. А нас фотографировали. Я очень хорошо провила там время. Мне очень понравилось. На память о Адлере у меня осталась кружка с моей фотографией!