мне задали написать сочинение на тему"как я писал своё первое сочинение" а как я его писал я не помню, поделитесь своими впечатлениями плиз.

Русский язык
мне задали написать сочинение на тему"как я писал своё первое сочинение" а как я его писал я не помню, поделитесь своими впечатлениями плиз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Своё первое сочинение я писала во втором классе. Я исала там кака я провела летние каникулы. В своем сочинение я написала, что летом я ездила на море. Я ездила на черное море в Адлер. Я ездила туда с родителями. Мы ходили в аква-парк Амфибиус. Я каталась там на больших горках с сестрой. А нас фотографировали. Я очень хорошо провила там время. Мне очень понравилось. На память о Адлере у меня осталась кружка с моей фотографией!
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