написать письмо учительнице
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написать письмо учительнице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте(име и отчество)! Сейчас в городе чудесная погода. Завтра погода должна быть хоршей. Простите наш класс за то что мы вас огорчаем и выносим. Наш класс очень вас благодарит за то что именно вы наша учительница! До свидания! мда у меня получилось ужасно
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