написать письмо учительнице

Гость: Гость:

Здравствуйте(име и отчество)! Сейчас в городе чудесная погода. Завтра погода должна быть хоршей. Простите наш класс за то что мы вас огорчаем и выносим. Наш класс очень вас благодарит за то что именно вы наша учительница! До свидания! мда у меня получилось ужасно