1) выберите верный ответ. Лесные ресурсы России занимают большую часть климатического пояса: а) арктического; б) умеренного; в) субтропического. 2) выберите верный ответ. Сплошной полосой от западных до восточных границ России ...

Українська література
1) выберите верный ответ. Лесные ресурсы России занимают большую часть климатического пояса: а) арктического; б) умеренного; в) субтропического. 2) выберите верный ответ. Сплошной полосой от западных до восточных границ России простирается: а) тайга и смешанные леса; б) тундра и тайга. 3) выберите верный ответ. Для зоны смешанных и широколиственных лесов характерны: а) на севере - дерново - подзолистые почвы, на юге серые лесные; б) растения типчак, ковыль и саксаул; в) недостаточное увлажнение.  
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) выберите верный ответ. Лесные ресурсы России занимают большую часть климатического пояса: а) арктического; б) умеренного; в) субтропического. 2) выберите верный ответ. Сплошной полосой от западных до восточных границ России простирается: а) тайга и смешанные леса; б) тундра и тайга. 3) выберите верный ответ. Для зоны смешанных и широколиственных лесов характерны: а) на севере - дерново - подзолистые почвы, на юге серые лесные; б) растения типчак, ковыль и саксаул; в) недостаточное увлажнение.  
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