1) выберите верный ответ. Лесные ресурсы России занимают большую часть климатического пояса: а) арктического; б) умеренного; в) субтропического. 2) выберите верный ответ. Сплошной полосой от западных до восточных границ России ...
Українська література
1) выберите верный ответ. Лесные ресурсы России занимают большую часть климатического пояса: а) арктического; б) умеренного; в) субтропического. 2) выберите верный ответ. Сплошной полосой от западных до восточных границ России простирается: а) тайга и смешанные леса; б) тундра и тайга. 3) выберите верный ответ. Для зоны смешанных и широколиственных лесов характерны: а) на севере - дерново - подзолистые почвы, на юге серые лесные; б) растения типчак, ковыль и саксаул; в) недостаточное увлажнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) выберите верный ответ. Лесные ресурсы России занимают большую часть климатического пояса: а) арктического; б) умеренного; в) субтропического. 2) выберите верный ответ. Сплошной полосой от западных до восточных границ России простирается: а) тайга и смешанные леса; б) тундра и тайга. 3) выберите верный ответ. Для зоны смешанных и широколиственных лесов характерны: а) на севере - дерново - подзолистые почвы, на юге серые лесные; б) растения типчак, ковыль и саксаул; в) недостаточное увлажнение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Обществознание
Физика
При всплывании бревна с глубины 5 м сила Архимеда совершила работу 4кДж. Какова масса бревна? Плотность древесины равна 700кг/м в кубе