Найти два корня уравнения /-0,91/=/x/ /-2,6/
Математика
Найти два корня уравнения /-0,91/=/x/ /-2,6/
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/х/= \-0,91\ : \-2,6\= \0,91 :2,6\= \0,35\ \х\=\0,35\ х=0,35 х=-0,35
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