помогите пожалуйста Найдите производную функции y=3x+2(подробное решение)

Алгебра
помогите пожалуйста Найдите производную функции y=3x+2(подробное решение)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=3x+2 у`(x)=(3x+2)`=(3x)`+(2)`=3+0=3
Гость:
производная от 3х=3 производная от 2=0 3+0= 3 ответ 3
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