На Земле есть остров - это остров Буве в Антарктиде. Ближайшая суша находится от него в 1689 км к югу . Это берег Королевы Мод. А расстояние от этого острова до ближайшей суши к северо-востоку на 869 км больше . Это порт Кейпау...
Математика
На Земле есть остров - это остров Буве в Антарктиде. Ближайшая суша находится от него в 1689 км к югу . Это берег Королевы Мод. А расстояние от этого острова до ближайшей суши к северо-востоку на 869 км больше . Это порт Кейпаун в Африке . Сколько км отделяет остров Буве от Кейптауна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1689-869=820(км)-от буве до кейптауна тк сначала расстояние с севера на юг а затем опять на север
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