На Земле есть остров - это остров Буве в Антарктиде. Ближайшая суша находится от него в 1689 км к югу . Это берег Королевы Мод. А расстояние от этого острова до ближайшей суши к северо-востоку на 869 км больше . Это порт Кейпау...

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На Земле есть остров - это остров Буве в Антарктиде. Ближайшая суша находится от него в 1689 км к югу . Это берег Королевы Мод. А расстояние от этого острова до ближайшей суши к северо-востоку на 869 км больше . Это порт Кейпаун в Африке . Сколько км отделяет остров Буве от Кейптауна?

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