Какая из функций:y=-6/x или y=-6x возрастает при x больше 0
Алгебра
Какая из функций:y=-6/x или y=-6x возрастает при x больше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВОЗЬМЁМ ПРОИЗВОДНУЮ ОТ ФУНКЦИЙ y"=(-6/x)"=y=6/(x^2). А ЭТА ФУНКЦИЯ БОЛЬШЕ НУЛЯ ПРИ ЛЮБОМ Х НЕ РАВНОМ НУЛЮ, ЗНАЧИТ ОНА ВОЗРАСТАЕТ ПРИ Х БОЛЬШЕ НУЛЯ. пРОИЗВОДНАЯ ОТ ВТОРОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ДАННОМ Х МЕНЬШЕ НУЛЯ, ЗНАЧИТ ОНА УБЫВАЕТ
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