Какая из функций:y=-6/x или y=-6x возрастает при x больше 0  

Алгебра
Какая из функций:y=-6/x или y=-6x возрастает при x больше 0  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВОЗЬМЁМ ПРОИЗВОДНУЮ ОТ ФУНКЦИЙ  y"=(-6/x)"=y=6/(x^2).  А ЭТА ФУНКЦИЯ БОЛЬШЕ НУЛЯ ПРИ ЛЮБОМ Х НЕ РАВНОМ НУЛЮ, ЗНАЧИТ ОНА ВОЗРАСТАЕТ ПРИ Х БОЛЬШЕ НУЛЯ. пРОИЗВОДНАЯ ОТ ВТОРОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ДАННОМ Х МЕНЬШЕ НУЛЯ, ЗНАЧИТ ОНА УБЫВАЕТ
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