Какая из функций:y=-6/x или y=-6x возрастает при x больше 0  

Гость: Гость:

ВОЗЬМЁМ ПРОИЗВОДНУЮ ОТ ФУНКЦИЙ y"=(-6/x)"=y=6/(x^2). А ЭТА ФУНКЦИЯ БОЛЬШЕ НУЛЯ ПРИ ЛЮБОМ Х НЕ РАВНОМ НУЛЮ, ЗНАЧИТ ОНА ВОЗРАСТАЕТ ПРИ Х БОЛЬШЕ НУЛЯ. пРОИЗВОДНАЯ ОТ ВТОРОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ДАННОМ Х МЕНЬШЕ НУЛЯ, ЗНАЧИТ ОНА УБЫВАЕТ