эссе на тему: Трудно ли быть другом?" 80 слов

Литература
эссе на тему: Трудно ли быть другом?" 80 слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что быть другом не сложно,если это настоящая дружба. Если это твой настоящий и верный друг, то придти ему на помощь в трудную минуту будет не сложно. В трудностях и познается настоящая дружба. Нужно уметь поддержать в трудную минуту, дать совет, даже поплакать и посочувствовать , а может и порадоваться вместе с ним.Так что если дружба настоящая то как в песни: Дружба крепкая,не сломается,не развеется от жары и вьюг.Друг в беде не бросит,лишнего не спросит.вот что значит настоящий,верный друг  
Гость:
У многих возникает вопрос: "А трудно ли быть другом?". Каждый человек имеет своё представление о дружбе. Настоящий верный друг - это близкий человек, которому можно доверить самое сокровенное, разделить с ним горе и радость. Если люди искренне дружат, то они поддерживают друг друга в различных ситуациях и не требуют ничего взамен. По моему мнению, другом быть легко, потому что когда  какие-то действия исходят от сердца, другие люди это сразу видят и чувствуют к тебе предрасположенность.
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