эссе на тему: Трудно ли быть другом?" 80 слов

Гость: Гость:

Я думаю, что быть другом не сложно,если это настоящая дружба. Если это твой настоящий и верный друг, то придти ему на помощь в трудную минуту будет не сложно. В трудностях и познается настоящая дружба. Нужно уметь поддержать в трудную минуту, дать совет, даже поплакать и посочувствовать , а может и порадоваться вместе с ним.Так что если дружба настоящая то как в песни: Дружба крепкая,не сломается,не развеется от жары и вьюг.Друг в беде не бросит,лишнего не спросит.вот что значит настоящий,верный друг