Укажите правильное употребление местоимений   А. На ихних уроках очень часто показываю интересные фильмы Б. Об этом фильме долго спорили В. В их хозяйстве много кур, уток и домашних животных Г. О этой книге мне говорили родител...

Русский язык
Укажите правильное употребление местоимений   А. На ихних уроках очень часто показываю интересные фильмы Б. Об этом фильме долго спорили В. В их хозяйстве много кур, уток и домашних животных Г. О этой книге мне говорили родители, учителя, друзья
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ Б и В верно использованы местоимения  
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