Решите неравенства:1) х^(2)+2х-15 меньше 0 2)10-3х^(2) меньше =5х-2 3)(2х+3)(2-х) больше 34)под корнем 3-0,6х5)под корнем 15+2х-х^(2)
Алгебра
Решите неравенства:1) х^(2)+2х-15 меньше 0 2)10-3х^(2) меньше =5х-2 3)(2х+3)(2-х) больше 34)под корнем 3-0,6х5)под корнем 15+2х-х^(2)
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Гость:
вложение внутри остальное решение 3 я пришлю тебе а то так времени не хватает все написать
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