Космичекий корабль движется вокруг Земли по круговой орбите радиусом 2*10^7м. его скорость равна: 1)4,5км/с 2)6,3 3)8 4)11 решение бы, заранее спаисбо

Физика

Космичекий корабль движется вокруг Земли по круговой орбите радиусом 2*10^7м. его скорость равна: 1)4,5км/с 2)6,3 3)8 4)11 решение бы, заранее спаисбо

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