Помогите придумать рассказ о лопнувшем шарике. 8-9 предложений . 4класс.
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Помогите придумать рассказ о лопнувшем шарике. 8-9 предложений . 4класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лопнувший шар Мы гуляли в парке, и вдруг я увидел продавца с шарами. Я по просил маму чтобы она купила мне шарик, мама согласилась и купила его. Но вдруг подул ужаный ветер и мой счастливый шар улетел. Я искал , искал но он не появлялся. Мы с мамой сели около скамейки и видим что мой шар лопается. Я загрустил, но мама по желела меня и купила мне новый счастливый шарик.
Гость:
Однажды Коля решил поиграть с шариком. Ему было очень весело. Через некоторое время Колю позвали обедать. Он не стал брать шарик с собой, оставил его на улице, привязав к столбу возле дома. После обеда, вернувшись на улицу, увидел Коля свой лопнувший шарик. Подумав, кто это мог сделать он не смог ничего предположить. Ему лишь оставалось пойти домой, что он собственно и сделал.
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