Помогите придумать рассказ о лопнувшем шарике. 8-9 предложений . 4класс.

Гость: Гость:

Лопнувший шар Мы гуляли в парке, и вдруг я увидел продавца с шарами. Я по просил маму чтобы она купила мне шарик, мама согласилась и купила его. Но вдруг подул ужаный ветер и мой счастливый шар улетел. Я искал , искал но он не появлялся. Мы с мамой сели около скамейки и видим что мой шар лопается. Я загрустил, но мама по желела меня и купила мне новый счастливый шарик.