Два прямоугольника имеют одинаковую площадь.Длина прямоугольника равна 7,5 см,а ширина 6,4 см.Ширина второго прямоугольника 4см.Найдите периметр второго прямоугольника
Алгебра
Два прямоугольника имеют одинаковую площадь.Длина прямоугольника равна 7,5 см,а ширина 6,4 см.Ширина второго прямоугольника 4см.Найдите периметр второго прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула для площади: a*b 1)7,5*6,4=48см квадратных - площадь 1 прямоугольника 2)48:4=12см - длина 2 прямоугольника 3)12*2+4*2=32см Ответ: 32 см.
Гость:
площадь равна 7,5 * 6,4=48 48=4*в в=48/4=12 периметр равен 2*4+2*12=8+24=32
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