составьте рассказ об арионе его прошлое,род занятий,поведение во время смертельной опасности,почему он просит корабельщиков позволить ему спеть в полном наряде певца
Литература
составьте рассказ об арионе его прошлое,род занятий,поведение во время смертельной опасности,почему он просит корабельщиков позволить ему спеть в полном наряде певца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арион - греческий поэт и музыкант, часто путешествовал, как и все греки. Во время одного из путешествий Ариона на корабле моряки задумали убить его и ограбить.Арион просит у злодеев исполнить последнюю просьбу перед смертью - спеть в последний раз в облачении певца с тем, чтобы уйти в мир иной тем, кем он был в земной жизни - ПОЭТОМ. Сам Аполлон, очарованный пением Ариона,дельфином вынес его на берег.
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