На рисунке AB || CD, BC || AD. АВ+ВС+СD+DА=48 сантиметров. ВС-АВ=7 сантиметров. Найти АВ, ВС, CD, AD. Рисунок во вложеном файле! || - паралельно P.S Поблагадарю! И скажу каждому спасибо за решение!
Геометрия
На рисунке AB || CD, BC || AD. АВ+ВС+СD+DА=48 сантиметров. ВС-АВ=7 сантиметров. Найти АВ, ВС, CD, AD. Рисунок во вложеном файле! || - паралельно P.S Поблагадарю! И скажу каждому спасибо за решение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ABCD параллелограмм, т.к. AB || CD, BC || AD ; 2) AB=CD , BC=CD ( по свойству параллелограмма); 3) АВ+ВС+СD+DА=48, 2AB+2BC=48, BC-AB=7, AB=BC-7, 2(BC-7)+2BC=48, 2BC-14+2BC=48, 4BC=62, BC=15,5, 2AB=48-2BC, 2AB=48-31=17, AB=17\2=8.5
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