На рисунке AB || CD, BC || AD. АВ+ВС+СD+DА=48 сантиметров. ВС-АВ=7 сантиметров. Найти АВ, ВС, CD, AD. Рисунок во вложеном файле! || - паралельно P.S Поблагадарю! И скажу каждому спасибо за решение!

Геометрия

На рисунке AB || CD, BC || AD. АВ+ВС+СD+DА=48 сантиметров. ВС-АВ=7 сантиметров. Найти АВ, ВС, CD, AD. Рисунок во вложеном файле! || - паралельно P.S Поблагадарю! И скажу каждому спасибо за решение!

Автор: Гость