значение слов кулинаки-пулинаки

Гость: Гость:

Ну вот и ответьте нормально на вопрос школьного учебника 1 класса: Объясни значение слова "кулинаки-пулинаки". Напиши.И нужна не отписка, это ж ребенку объяснить надо, чтобы он понял, а для этого нужно и взрослому самому разобраться. Да это потешка.