значение слов кулинаки-пулинаки
Литература
значение слов кулинаки-пулинаки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот и ответьте нормально на вопрос школьного учебника 1 класса: Объясни значение слова "кулинаки-пулинаки". Напиши.И нужна не отписка, это ж ребенку объяснить надо, чтобы он понял, а для этого нужно и взрослому самому разобраться. Да это потешка.
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