за 15 ластиков заплатили 5 р. Сколько ластиков можно купить на 2 р. по той же цене
Математика
за 15 ластиков заплатили 5 р. Сколько ластиков можно купить на 2 р. по той же цене
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/15=1/3 (p) один ластик 2/(1/3)= 6 ластиков можно купити за 2 р
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