выписать формулы солей K2O,HNO3,BaCi2,RbOH,ZnO,Zn(OH)2,ZnSO4,O2,H3PO4,H2O,Al(OH)3,P2O5,AgCi

Химия
выписать формулы солей K2O,HNO3,BaCi2,RbOH,ZnO,Zn(OH)2,ZnSO4,O2,H3PO4,H2O,Al(OH)3,P2O5,AgCi
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BaCl2,ZnSO4,AgCl - они являются солями
Гость:
Формулы солей: ZnSO4, BaCi2, AgCi. 
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