выписать формулы солей K2O,HNO3,BaCi2,RbOH,ZnO,Zn(OH)2,ZnSO4,O2,H3PO4,H2O,Al(OH)3,P2O5,AgCi
Химия
выписать формулы солей K2O,HNO3,BaCi2,RbOH,ZnO,Zn(OH)2,ZnSO4,O2,H3PO4,H2O,Al(OH)3,P2O5,AgCi
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BaCl2,ZnSO4,AgCl - они являются солями
Гость:
Формулы солей: ZnSO4, BaCi2, AgCi.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Значение петровских преобразований для государства\ для народа\для безопасности страны\для положения России в Европе
Русский язык
Геометрия
На рисунке AB || CD, BC || AD. АВ+ВС+СD+DА=48 сантиметров. ВС-АВ=7 сантиметров. Найти АВ, ВС, CD, AD. Рисунок во вложеном файле! || - паралельно P....
Литература