Значение петровских преобразований для государства\ для народа\для безопасности страны\для положения России в Европе
Обществознание
Значение петровских преобразований для государства\ для народа\для безопасности страны\для положения России в Европе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реформы Петра носили прогрессивный характер. Во - первых он улучшил качество армии и флота. Петр изменил календарь. Он "модернизировал" Россию, в детстве он часто был в обществе немцев и когда стал правителем, пытался перевести Россию в европейский стиль. Он проводил много реформ и "капитально" изменил Россию, тем самым вызвал недовольство среди граждан ( для них было непривычным столь резкое изменение) Петр велел сбрить всем мужчинам бороды, укоротил рукава - для удобноой работы и т.п. Воспользовавшись моментом Софья настроила против Петра стрелков и произошел бунт, но потом был 2-ой тот же бунт. И все-таки Петр добился уважения среди граждан
Гость:
россия стала централизованной абсолютной монархией с ничем неограниченной властью царя,царь принял титул императора. россия превратилась в мощную державу европейского маштаба.но однако все реформы были проведены за счет народа, путем усиления налогового и крепостнич. гнета. это привело к многосисленным бунтам и восстаниям. в целом реформы предопределили дальнейший путь развития страны в направлении еще большего усиления диспотических церт в систме управления.
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