Значение петровских преобразований для государства\ для народа\для безопасности страны\для положения России в Европе

Гость: Гость:

Реформы Петра носили прогрессивный характер. Во - первых он улучшил качество армии и флота. Петр изменил календарь. Он "модернизировал" Россию, в детстве он часто был в обществе немцев и когда стал правителем, пытался перевести Россию в европейский стиль. Он проводил много реформ и "капитально" изменил Россию, тем самым вызвал недовольство среди граждан ( для них было непривычным столь резкое изменение) Петр велел сбрить всем мужчинам бороды, укоротил рукава - для удобноой работы и т.п. Воспользовавшись моментом Софья настроила против Петра стрелков и произошел бунт, но потом был 2-ой тот же бунт. И все-таки Петр добился уважения среди граждан