помогите сформулировать значение фразеологизма СМОТРЕТЬ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ
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помогите сформулировать значение фразеологизма СМОТРЕТЬ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не обращать внимания на что-либо, делая вид, что не замечаешь этого
Гость:
смотреть сквозь пальцы- устойчивое сочетание Значение: Намеренно не обращать внимания на что-либо плохое; сознательно не замечать чего-либо (обычно неприятного, нежелательного, предосудительного
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