помогите сформулировать значение фразеологизма СМОТРЕТЬ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ

Русский язык
помогите сформулировать значение фразеологизма СМОТРЕТЬ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не обращать внимания на что-либо, делая вид, что не замечаешь этого
Гость:
смотреть сквозь пальцы- устойчивое сочетание Значение: Намеренно не обращать внимания  на  что-либо  плохое;  сознательно  не замечать  чего-либо  (обычно  неприятного,   нежелательного, предосудительного
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