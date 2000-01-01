На двух опытных участках общей площадью 100 квадратных метров высадили новый сорт картофеля. На каждом квадратном метре высаживали одинаковое количество клубней. На первом участке высадили 840 клубней, а на другом 1160 клубней....

Гость: Гость:

Узнаем , сколько всего клубней высадили на двух участках : 1) 840 + 1160 = 2000 клубней Мы знаем , что на каждом квадратном метре высаживали одинаковое количество клубней, тогда мы можем узнать, сколько клубней высадили на 1кв.м. 2) 2000 : 100 = 20 клубней Теперь, зная, сколько клубней на 1м.кв., мы можем узнать площадь каждого участка: 3) 840 : 20 = 42 м.кв - один участок 4) 1160 : 20 = 58 м.кв - второй участок (или можно было 100м.кв - 42м.кв = 58 м.кв ) Ответ : площадь одного участка - 42кв.м , площадь другого участка - 58 кв.м.