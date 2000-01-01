На двух опытных участках общей площадью 100 квадратных метров высадили новый сорт картофеля. На каждом квадратном метре высаживали одинаковое количество клубней. На первом участке высадили 840 клубней, а на другом 1160 клубней....
Математика
На двух опытных участках общей площадью 100 квадратных метров высадили новый сорт картофеля. На каждом квадратном метре высаживали одинаковое количество клубней. На первом участке высадили 840 клубней, а на другом 1160 клубней. Чему равна площадь каждого участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем , сколько всего клубней высадили на двух участках : 1) 840 + 1160 = 2000 клубней Мы знаем , что на каждом квадратном метре высаживали одинаковое количество клубней, тогда мы можем узнать, сколько клубней высадили на 1кв.м. 2) 2000 : 100 = 20 клубней Теперь, зная, сколько клубней на 1м.кв., мы можем узнать площадь каждого участка: 3) 840 : 20 = 42 м.кв - один участок 4) 1160 : 20 = 58 м.кв - второй участок (или можно было 100м.кв - 42м.кв = 58 м.кв ) Ответ : площадь одного участка - 42кв.м , площадь другого участка - 58 кв.м.
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