при ремонте квартиры в первый день отрезали 1/3 рулона линолеума и ещё 0,8 метров,во второй день отрезали 6/7 остатка и ещё 0,2 метра,после чего в рулоне осталось 0,4 метра линолеума.сколько метров линолеума было в рулоне перво...

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при ремонте квартиры в первый день отрезали 1/3 рулона линолеума и ещё 0,8 метров,во второй день отрезали 6/7 остатка и ещё 0,2 метра,после чего в рулоне осталось 0,4 метра линолеума.сколько метров линолеума было в рулоне первоначально? Метки:

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