при ремонте квартиры в первый день отрезали 1/3 рулона линолеума и ещё 0,8 метров,во второй день отрезали 6/7 остатка и ещё 0,2 метра,после чего в рулоне осталось 0,4 метра линолеума.сколько метров линолеума было в рулоне перво...

Математика
при ремонте квартиры в первый день отрезали 1/3 рулона линолеума и ещё 0,8 метров,во второй день отрезали 6/7 остатка и ещё 0,2 метра,после чего в рулоне осталось 0,4 метра линолеума.сколько метров линолеума было в рулоне первоначально? Метки:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть было x метров линолеума в первый день отрезали  (x/3)+0,8 осталось    x-(x/3)-0,8=(2/3)x-0,8=(2x-2,4)/3 на второй день отрезали      ((2x-2,4)/3)*(6/7)+0,2=(12x-10,2)/21 осталось       (2x-2,4)/3 - (12x-10,2)/21 = (2x-6,6)/21 или по условию задачи       (2x-6,6)/21=0,4        2x-6,6=8,4        2x=15        x=7,5 м
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