при ремонте квартиры в первый день отрезали 1/3 рулона линолеума и ещё 0,8 метров,во второй день отрезали 6/7 остатка и ещё 0,2 метра,после чего в рулоне осталось 0,4 метра линолеума.сколько метров линолеума было в рулоне перво...
Математика
при ремонте квартиры в первый день отрезали 1/3 рулона линолеума и ещё 0,8 метров,во второй день отрезали 6/7 остатка и ещё 0,2 метра,после чего в рулоне осталось 0,4 метра линолеума.сколько метров линолеума было в рулоне первоначально? Метки:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть было x метров линолеума в первый день отрезали (x/3)+0,8 осталось x-(x/3)-0,8=(2/3)x-0,8=(2x-2,4)/3 на второй день отрезали ((2x-2,4)/3)*(6/7)+0,2=(12x-10,2)/21 осталось (2x-2,4)/3 - (12x-10,2)/21 = (2x-6,6)/21 или по условию задачи (2x-6,6)/21=0,4 2x-6,6=8,4 2x=15 x=7,5 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Градусная мера данного угла на 30% меньше градусноц меры прямого угла.Какова градусная мера данного угла?
Математика
Химия