сплав содержит 34% олова.Сколько граммов олова содержится в 240 г сплава? Какова масса сплава,содержащего 85 г олова

Математика

сплав содержит 34% олова.Сколько граммов олова содержится в 240 г сплава? Какова масса сплава,содержащего 85 г олова

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