сплав содержит 34% олова.Сколько граммов олова содержится в 240 г сплава? Какова масса сплава,содержащего 85 г олова
Математика
сплав содержит 34% олова.Сколько граммов олова содержится в 240 г сплава? Какова масса сплава,содержащего 85 г олова
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1)240*0.34=81.6 2)85*(100:34)=250
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