на кожному з 5 га поля, засіяного соняшником, було одержано по 8 ц насіння, продаж якого дав 14 000 грн. прибутку. Який прибуток дав 1 кг насіння?

Гость: Гость:

1) 5 х 8 = 40ц было получено всего семян 2)14000 : 40 = 350 грн получили прибыли за 1ц 1ц = 100кг, тогда 350 : 100 = 3,50грн за 1кг Ответ: 1 кг семян дал прибыль 3,50грн