на кожному з 5 га поля, засіяного соняшником, було одержано по 8 ц насіння, продаж якого дав 14 000 грн. прибутку. Який прибуток дав 1 кг насіння?
Математика
на кожному з 5 га поля, засіяного соняшником, було одержано по 8 ц насіння, продаж якого дав 14 000 грн. прибутку. Який прибуток дав 1 кг насіння?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 х 8 = 40ц было получено всего семян 2)14000 : 40 = 350 грн получили прибыли за 1ц 1ц = 100кг, тогда 350 : 100 = 3,50грн за 1кг Ответ: 1 кг семян дал прибыль 3,50грн
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