ПРИЧИНЫ ОСЛАБЛЕНИЯ КРУПНЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ ДЕРЖАВ ВОСТОКА
Обществознание
ПРИЧИНЫ ОСЛАБЛЕНИЯ КРУПНЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ ДЕРЖАВ ВОСТОКА
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Беспрерывные войны с соседями, войны с крестоносцами
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