1)0,8(X-2)-0,7(X-1)=2,7 2)(4,9 + 3,5X)(7X - 2,8)=0 решить уравнения
Алгебра
1)0,8(X-2)-0,7(X-1)=2,7 2)(4,9 + 3,5X)(7X - 2,8)=0 решить уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0.8x-1.6 - 0.7x+0.7-2.7=0 0.1x-3.6=0 0.1x=3.6 x=36 2)34.3x+24.5x2-137.2-9.8=0 58.8x-147=0 58.8x=147 x=2.5
Гость:
1)0,8x-1,6-0,7x+0,7=2,7 0,1x=2,7-0,7+1,6 0,1x=3,6 x=36 2) 4,9+3,5x=0 3,5x=-4,9 x=-1,4 7x-2,8=0 7x=2,8 x=0,4
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