Перечисли то, что ты можешь видеть в названых местах на английском( писать) 1) В море 2) в небе 3) на обеденном столе 4) на птичьем дворе 5) в саду 6) В комнате 7) на письменном столе 8) на кухне
Английский язык
Перечисли то, что ты можешь видеть в названых местах на английском( писать) 1) В море 2) в небе 3) на обеденном столе 4) на птичьем дворе 5) в саду 6) В комнате 7) на письменном столе 8) на кухне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)people,water,fish.... 2)gulls,clouds.... 3)cup,fork,plate,spoon..... 4)chicken,duck,goose..... 5)trees,Flovers,Shrubs 6)table,TV,chair..... 7)book,pensil,notebook..... 8)kittle,oven,microwave......
Гость:
1)fish, algae, water, people 2)Birds, airplanes, helicopters, clouds 3)tablecloth, dishes, bread, salt, sugar 4)chicken,duck,goose 5) grass, flowers, earth 6) TV, bed, table 7) A table lamp, book 8) refrigerator , table, TV
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