Перечисли то, что ты можешь видеть в названых местах на английском( писать) 1) В море 2) в небе 3) на обеденном столе 4) на птичьем дворе 5) в саду 6) В комнате 7) на письменном столе 8) на кухне

Английский язык

Перечисли то, что ты можешь видеть в названых местах на английском( писать) 1) В море 2) в небе 3) на обеденном столе 4) на птичьем дворе 5) в саду 6) В комнате 7) на письменном столе 8) на кухне

Автор: Гость