Юннаты высадили тюльпаны на двух опытных участках общей площадью 100 метров квадратных , на каждом квадратном метре они высаживали одинаковое число луковиц , На первом участке посадили 960 луковиц ,Чему равна площадь каждого уч...
Математика
Юннаты высадили тюльпаны на двух опытных участках общей площадью 100 метров квадратных , на каждом квадратном метре они высаживали одинаковое число луковиц , На первом участке посадили 960 луковиц ,Чему равна площадь каждого участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на другом участке высадили 640 луковиц и он меньше второго участка на 20 кв.м 1) 960 - 640 320 луковиц разница 2) 320 : 20 = 16 луковиц на 1 кв.м 3) 960 : 16 = 60 кв.м площадь 1 участка 4) 640 : 16= 40 кв.м площадь 2 участка.
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