Юннаты высадили тюльпаны на двух опытных участках общей площадью 100 метров квадратных , на каждом квадратном метре они высаживали одинаковое число луковиц , На первом участке посадили 960 луковиц ,Чему равна площадь каждого уч...

Математика

Юннаты высадили тюльпаны на двух опытных участках общей площадью 100 метров квадратных , на каждом квадратном метре они высаживали одинаковое число луковиц , На первом участке посадили 960 луковиц ,Чему равна площадь каждого участка?

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