Что автор перечеркивает автор в характере главного героя в главе "О награде" поэма А.Твардовского "Василий Теркин"
Литература
Что автор перечеркивает автор в характере главного героя в главе "О награде" поэма А.Твардовского "Василий Теркин"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У него нет самолюбия, у главного героя
Гость:
автор перечеркивает гордость(это да,что я не гордый по характеру ,а всё ж...)
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