дана трапеция ас-биссектриса угол а аb=6 , ad=10 найти среднюю линию

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Если АС биссектриса, то угол ВАС=углу CAD ВС параллельна AD,значит угол ВСА=углу CAD угол ВАС= углу ВСА, тогда треуг. АВС равнобедр. и АВ=ВС=6 средняя линия=(ВС+AD)/2=(6+10)/2=8