подскажите тему для диалога на 12 реплик

Русский язык
подскажите тему для диалога на 12 реплик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можна выбрать одну: 1) Разговор между учениками на перемене; 2) В библиотеке; 3) Встреча в парку.
Гость:
Раз диалог небольшой, то можно представить ситуацию в магазине и поговорить о покупках. Так же можно поговорить о профессиях, которые вам близки по духу или о прошедшем днем, например, с другом/подругой. Или попробуйте диалог знакомства - это просто. 
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