подскажите тему для диалога на 12 реплик

Гость: Гость:

Раз диалог небольшой, то можно представить ситуацию в магазине и поговорить о покупках. Так же можно поговорить о профессиях, которые вам близки по духу или о прошедшем днем, например, с другом/подругой. Или попробуйте диалог знакомства - это просто.