определить формулу оксида по таким данным купрум?оксид Mr=142
Химия
определить формулу оксида по таким данным купрум?оксид Mr=142
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меди 2 возможных степени окисления +1 и +2 Поэтому существует два её оксида: Cu2O и CuO Mr(Cu2O) = 64*2 + 16=144 Mr(CuO) = 64+16=80 Формула оксида Сu2O (хотя массовая доля чуть больше, чем в условии)
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