определить формулу оксида по таким данным купрум?оксид  Mr=142

Гость: Гость:

У меди 2 возможных степени окисления +1 и +2 Поэтому существует два её оксида: Cu2O и CuO Mr(Cu2O) = 64*2 + 16=144 Mr(CuO) = 64+16=80 Формула оксида Сu2O (хотя массовая доля чуть больше, чем в условии)