25x+49=149 (x-12)•8=56 124:(y-5)=31 43m-215=473 44:x+9=20 181-8x=45 3x+7x+18=178 34x+68=68
Математика
25x+49=149 (x-12)•8=56 124:(y-5)=31 43m-215=473 44:x+9=20 181-8x=45 3x+7x+18=178 34x+68=68
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25х+49=149. 25х=149-49 25х=100 х=100:25 х=4; (х-12)*8=56 х-12=56:8 х-12=7 х=12+7 х=19; 124:(у-5)=31 у-5=124:31 у-5=4 у=5+4 у=9; 43m-215=473 43m=473+215 43m=688 m=688:43 m=16;
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