Задание 10 на смекалку с элементами геометрии стр 59 Помоги художнику дорисовать картинки из пятиугольника Кто автор ? Как сделать?
Математика
Задание 10 на смекалку с элементами геометрии стр 59 Помоги художнику дорисовать картинки из пятиугольника Кто автор ? Как сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : солнце, диско-шар
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