Выпиши из толкового словом значение слова терпение.

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Значение слова терпение Ударение: терпе́ние ср. Процесс действия по значению глаг.: терпеть.Состояние по значению глаг.: терпеть.Способность сохранять выдержку, самообладание в ожидании нужных результатов.Способность заниматься чем-либо долго, проявляя упорство и настойчивость.