Какой эпизод романа "Дубровский" вам запомнился больше всего?

Литература
Какой эпизод романа "Дубровский" вам запомнился больше всего?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником; Кирила Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее: «Государь мой премилостивый, Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. За сим остаюсь покорным ко услугам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Нужно начертить окружность по уравнению x^2+(y+2)^2=2 ( по идее точка по х будет равна 0 , а по у равна -2, но радиус я не могу понять какой , ибо ...
Ответить
Другие предметы
Текст әтәч белән сандугач(на татарском) Помогите ответить на вопросы по тексту. 1)Мәсәл нәрсә турында? 2)Мәсәлнен эчтәлеген сойләгез 3)Санд...
Ответить
Английский язык
Write the statements and questions.Use the present perfect simple and yet or already.
Ответить
Химия
Помогите найти массовые доли элемента Fe(No3)3
Ответить
Математика
6және 8 сандарына еселік болатын ен кіші натурал санды жазындар
Ответить