Нужно начертить окружность по уравнению x^2+(y+2)^2=2 ( по идее точка по х будет равна 0 , а по у равна -2, но радиус я не могу понять какой , ибо ничего не возводиться в квадрат чтобы получить 2 , если следовать данной формуле...

Геометрия
Нужно начертить окружность по уравнению x^2+(y+2)^2=2 ( по идее точка по х будет равна 0 , а по у равна -2, но радиус я не могу понять какой , ибо ничего не возводиться в квадрат чтобы получить 2 , если следовать данной формуле (x-a)^2+(y-a)^2=r^2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус равен √2.  √2- это диагональ квадрата, сторона которого равна 1. Это расстояние (√2) можно отмерить циркулем на координатной плоскости.
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