Нужно начертить окружность по уравнению x^2+(y+2)^2=2 ( по идее точка по х будет равна 0 , а по у равна -2, но радиус я не могу понять какой , ибо ничего не возводиться в квадрат чтобы получить 2 , если следовать данной формуле...

Геометрия

Нужно начертить окружность по уравнению x^2+(y+2)^2=2 ( по идее точка по х будет равна 0 , а по у равна -2, но радиус я не могу понять какой , ибо ничего не возводиться в квадрат чтобы получить 2 , если следовать данной формуле (x-a)^2+(y-a)^2=r^2)

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